تراجع "ناسداك" و"ستاندرد آند بورز" للأسبوع الثاني.. و"داو جونز" يخالف الاتجاه

انخفض المؤشران "ناسداك" و"ستاندرد آند بورز 500" عند الإغلاق في جلسة الجمعة وسجلا خسائر للأسبوع الثاني على التوالي بعدما دفعت قراءة أعلى من المتوقع لمؤشر أسعار المنتجين الأميركيين عوائد سندات الخزانة للارتفاع وأسهم شركات التكنولوجيا الكبيرة للهبوط.

وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 4.52 نقطة أي 0.10% إلى 4464.31 نقطة، في حين انخفض 0.31% في تعاملات الأسبوع.

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وخسر المؤشر ناسداك المجمع 73.83 نقطة أي 0.54% إلى 13647.20 نقطة، فيما هبط بنسبة 1.9% خلال الأسبوع في هبوط للأسبوع الثاني على التوالي.

لكن ​​المؤشر داو جونز الصناعي ارتفع 105.52 نقطة أي 0.30% ليغلق عند 35281.67 نقطة، وصعد المؤشر بنسبة 0.61% خلال الأسبوع.

وارتفعت أسعار المنتجين الأميركيين أكثر بقليل مما كان متوقعا في يوليو/ تموز بعد أن عاودت كلفة الخدمات الصعود بأسرع وتيرة في نحو عام لكن الاتجاه ظل متسقا مع اعتدال الضغوط التضخمية.

وقالت وزارة العمل أمس الجمعة إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع 0.3% الشهر الماضي. وخضعت بيانات شهر يونيو/ حزيران لتعديل بالخفض لتظهر أن مؤشر أسعار المنتجين لم يتغير بدلا من ارتفاعه 0.1% التي سجلها سابقا.

وفي 12 شهرا حتى يوليو/ تموز، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين 0.8% بعد ارتفاعه 0.2% في يونيو/ حزيران مدعوما بتأثير أقل لأساس المقارنة العام الماضي. وتوقع اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين 0.2% على أساس شهري وزيادته 0.7% على أساس سنوي.