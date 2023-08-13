"مورغان ستانلي" يكشف عن فرص استثمارية قد تعزز محفظة المستثمرين

رغم انخفاض الأسهم في أغسطس، كنوع من التصحيح في السوق بعد الرالي القوي منذ بداية العام، يعتبر المحللون في "مورغان ستانلي" أنه لا تزال هناك فرص استثمارية قد تعزز محفظة المستثمرين.

وقام البنك بتسمية مجموعة من الأسهم التي يعتقد أنها قد تتغلب على "وول ستريت" خلال الفترة الضعيفة الراهنة.

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واطلعت "العربية.نت" على أبحاث البنك الأميركي التي ذكرتها "CNBC الأميركية"، حيث أشار "مورغان ستانلي" إلى أفضل الأسهم للاستثمار فيها خلال شهر أغسطس.

شركة "Keurig Dr Pepper"

أصبح المحلل دارا محسنيان أكثر تفاؤلًا بشأن أسهم صناعة المشروبات والقهوة.

وقال محسنيان مؤخرًا: "أهم تغيير لدينا هو مضاعفة انكشافنا إلى "زيادة الوزن في المحفظة" في سهم شركة "KDP"، والتي أصبحت ضمن قائمة "الأسهم الأفضل اختيارا".

سجلت الشركة أرباحا قوية للربع الثاني، في أواخر يوليو/تموز، حيث تفوقت على التوقعات فيما يتعلق بالأرباح.

وتقول الشركة إن العديد من المحفزات الإيجابية لا تزال قائمة. وقال البنك إنه معجب بالتزام الشركة بتحسين أساسيات القهوة.

أسواق "CBOE" العالمية

كشف المحلل مايكل سيبريس، في أعقاب تقرير أرباح الشركة المتباين للربع الثاني في وقت سابق من هذا الشهر، عدة أسباب لماذا تعتبر "CBOE Global Markets" فرصة استثمارية جيدة.

وتشمل الأسباب مبادرات النمو التي لا تزال في مراحلها الأولى، وتوقعات الإيرادات المحسنة وتحسن العمليات التشغيلية التي من المحتمل أن تكون إيجابية في عام 2024، ولكن لم يتم تسعيرها بعد في الأسهم.

على سبيل المثال، يقول المحلل: "في أوروبا، تمضي "CBOE" قدمًا في إطلاق خيارات الأسهم الفردية في الشركات الأوروبية الرائدة، والذي من المتوقع أن يأتي في نوفمبر 2023."

ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 20% تقريبًا هذا العام.

Howmet Aerospace

ارتفعت أسهم "Howmet Aerospace" بنسبة تزيد عن 25% هذا العام، ويتوقع البنك المزيد من الارتفاعات في الفترة المقبلة.

رفعت المحللة كريستين ليواج مؤخرًا السعر المستهدف لشركة مكونات الطيران إلى 60 دولارًا من 50 دولارًا بعد أن تفوقت الشركة على تقديرات الأرباح في الربع الأخير، والتي تم الإبلاغ عنها في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت: "بالنظر إلى الحالة النقدية القوية للشركة وجودة الميزانية العمومية، فإننا نرى المزيد من الارتفاعات مدفوعًا بزيادة عائد رأس المال للمساهمين".

تتمتع الشركة أيضًا بقدر كبير من قوة التسعير حيث لا تزال سلسلة التوريد الخاصة بها مقيدة.

علاوة على ذلك، تقول ليواج إن الزيادات في معدل الإنتاج في شركتي "إيرباص" و"بوينغ" تعمل كمحفزات على المدى القريب للسهم.

وتقول الشركة أيضًا إنه من المرجح أن تكون النتائج أعلى من التوقعات وسيتم رفع التوقعات المستقبلية حتى نهاية العام حيث كانت نظرة الإدارة متحفظة للغاية.

قال ليواج: "Howmet" هو أفضل اختيار لدينا في مجال الطيران".