"الآمار الغذائية" تقرر توزيع أرباح نقدية 6% عن الربع الثاني 2023

أعنلت شركة "الآمار" الغذائية عن قرار مجلس إدارتها بتوزيع أرباح مرحلية نقدية بمبلغ إجمالي قدره نحو 15.145 مليون ريال على المساهمين عن الربع الثاني من 2023.

وبحسب بيان للشركة على "تداول السعودية"، فإن عدد الأسهم المستحقة للأرباح نحو 25.24 مليون سهم، وحصة السهم من التوزيع 0.60 ريال، ونسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 6%.

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وأشار البيان إلى أن تاريخ أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم سيكون بنهاية تداول يوم الاثنين 21 أغسطس/آب 2023 والمقيدين في سجل المساهمين لدى مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأكدت الشركة أنه بالنسبة للمستثمرين غير المقيمين، فإن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم أو عند قيدها في حسابه تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5%، مشيرة إلى ضرورة تحديث بيانات المساهمين لدى البنوك التي بها حساباتهم الاستثمارية لضمان استلام أرباحهم المستحقة في الوقت المناسب.