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شركة سابك (رويترز) مناسبة
شركة سابك (رويترز)
سوق السعودية

"تداول" توافق لـ"الرياض المالية" على مزاولة صناعة السوق على سهم "سابك"

سيكون الحد الأدنى من حجم الأوامر 500 ألف ريال

دبي - العربية.نت
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وافقت شركة تداول السعودية على طلب شركة الرياض المالية مزاولة أنشطة صناعة السوق على سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك".

ووفقا لبيان نشر على موقع "تداول"، ستكون التزامات صانع السوق على الشركة السعودية للصناعات الأساسية بحد أدنى لبقاء الأوامر 80%.

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وسيكون الحد الأدنى من حجم الأوامر 500 ألف ريال، فيما سيكون الحد الأعلى للفارق السعري 0.30%.

ستتم ممارسة أنشطة صناعة السوق من قِبل شركة الرياض المالية كما هو محدد في لوائح واجراءات صناعة السوق.

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