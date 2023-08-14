أسهم أوروبا تغلق مرتفعة مدعومة بقطاع الرعاية الصحية
أغلق المؤشر ستوكس 600 مرتفعا 0.2%
أغلقت الأسهم الأوروبية مرتفعة اليوم الاثنين متعافية من أدنى مستوى لها خلال حوالي أسبوع إذ تفوقت المكاسب في قطاعي تجارة التجزئة والرعاية الصحية على خسائر قطاعي التعدين والطاقة اللذين تأثرا بمخاوف متعلقة بقطاع العقارات في الصين.
وأغلق المؤشر ستوكس 600 مرتفعا 0.2% بعد انخفاضه بما زاد على 1% يوم الجمعة.
وحقق قطاع الرعاية الصحية مكاسب بلغت 0.3% مع صعود سهم فيليبس 4.4% بعد استحواذ شركة الاستثمار الهولندية إكسور إن.في على حصة 15% في الشركة. وانخفض سهم إكسور 0.3%.
وكان قطاع تجارة التجزئة أكبر الرابحين بمكاسب قدرها 0.8 % مدفوعا بارتفاع نسبته 3% لسهم "بي آند إم "الأوروبية للتجزئة بعد أن رفع دويتشه بنك سعره المستهدف وفقا لـ"رويترز".
غير أن أسهم شركات قطاعي التعدين والطاقة تصدرت الخاسرين مقتفية أثر أسعار النفط الخام والمعادن الأساسية على خلفية تدهور توقعات الطلب في الصين الذي تفاقم بفعل مشكلات الديون المتعلقة بقطاع العقارات.
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