بورصة الكويت توقف تنفيذ عملية تسييل أسهم "بوبيان"

أفصحت البورصة الكويتية رسمياً عن وقف تسييل أسهم بنك "بوبيان" وأسبابه، مشيرة إلى أنه تم وقف عملية التنفيذ على بيع الأوراق المالية الخاصة بأسهم البنك التي كان محدداً لها التاسع من أغسطس/آب الجاري على كمية أسهم 71.264 مليون سهم.

وأوضحت هيئة سوق المال، أن وقف التنفيذ جاء بناء على قرار قاضي الإفلاس الصادر بتاريخ الثامن أغسطس/آب الجاري، وقضى بوقف إجراءات بيع الأسهم المملوكة لشركة "التراث العريق للتجارية العامة والمقاولات"، مقدمة الطلب ضد البنك التجاري في ملف التنفيذ.

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ونقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية، عن مصادر قولها إن العملية يكتنفها غموض، حيث لم يتم تقديم الإفصاح في يوم الثامن من أغسطس/آب الجاري موعد صدور قرار قاضي التنفيذ، كما تم التقاعس والتأخير حتى تدخّلت هيئة أسواق المال، علماً بأن ملف الشفافية والإفصاح يعدّ من أهم سمات ومرتكزات البورصات في كل أنحاء العالم.

وثارت في الأيام الأخيرة تساؤلات حول عدم صدور أي إفصاح بشأن وقف تسييل أسهم "بوبيان"، وسط تفاعل من هيئة أسواق المال والمتابعين لشأن السوق.