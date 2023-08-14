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الين والدولار (رويترز)
الين والدولار (رويترز)
أسهم اليابان

الين يقلب مساره بعد انخفاضه لأدنى مستوياته في 2023

ارتفاع مؤشر الدولار وهبوط اليورو

سنغافورة - رويترز
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انخفض الين اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوياته خلال العام مقابل الدولار، لينزل لما دون مستوى 145 قبل أن يلتقط أنفاسه بعض الشيء، بينما ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في أكثر من شهر.

فقد تراجع الين إلى مستوى منخفض عند 145.22 مقابل الدولار في التعاملات الآسيوية المبكرة، وهو أدنى مستوى له منذ العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني، قبل أن يقلب مساره بسرعة في بداية متقلبة للأسبوع.

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وسجل في أحدث تعاملات 144.92 للدولار، بزيادة 0.03%.

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وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، 0.097% إلى 102.95، وذلك بعد أن لامس أعلى مستوى في أكثر من شهر عند 103.02.

ونزل اليورو 0.12% إلى 1.0931 دولار، كما تراجع الجنيه الإسترليني 0.15% إلى 1.2675 دولار.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.42% إلى 0.6470 دولار، في حين انخفض الدولار النيوزيلندي 0.36% إلى 0.5963 دولار.

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