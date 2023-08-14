مؤشر سوق السعودية يتراجع 0.5% ويقطع موجة صعود دامت 3 جلسات متتالية

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج منخفضة اليوم الاثنين مع تخوف المستثمرين بفعل التباطؤ الاقتصادي في الصين، بينما أضاف تراجع أسعار النفط إلى القلق.

وتراجعت القروض المصرفية الجديدة بالصين إلى جانب مؤشرات الائتمان الرئيسية الأخرى في يوليو/تموز، حتى بعد أن خفضت بكين أسعار الفائدة ووعدت بالاستمرار في دعم الاقتصاد المتعثر.

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وتراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية 0.5% ليقطع موجة صعود دامت ثلاث جلسات متتالية. وتأثر المؤشر بانخفاض أسهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 1.9%.

وانخفض سهم بنك الأول 2.4% بعد بدء تداوله دون الحق في توزيعات الأرباح.

وقال رئيس أبحاث السوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى (إكس.إس دوت كوم) أحمد نجم، إن سوق الأسهم السعودية شهدت بعض المخاطر النزولية مع تحول المتعاملين إلى البيع.

وأضاف "في حين أن التصحيحات السعرية الأخيرة أثرت على قوة السوق فإن أداء المؤشر الرئيسي لا يزال إيجابيا خلال السنة".

وهبط مؤشر دبي 0.1% بفعل تراجع أسهم شركة إعمار العقارية 1.2%.

وتراجع مؤشر أبوظبي 0.3% متأثرا بانخفاض أسهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد، 0.7%.

وتراجعت أسعار النفط، وهي رافد رئيسي لاقتصادات الخليج، نحو 1% وسط مخاوف حيال تعثر التعافي الاقتصادي في الصين وارتفاع للدولار، وذلك بعد أن سجلت مكاسب لسبعة أسابيع على التوالي مدفوعة بخفض تحالف أ"وبك+" حجم إمداداته.

وخسر مؤشر قطر 0.7% متأثرا بانخفاض أسهم شركة صناعات قطر المتخصصة في البتروكيماويات 1.9%.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.2% مدعوما بارتفاع سهم البنك التجاري الدولي 1.3%.

وقال البنك المركزي المصري اليوم الاثنين إن مصر باعت أذون خزانة لأجل عام بقيمة 626.4 مليون يورو (682.34 مليون دولار) في مزاد بمتوسط عائد 4%.