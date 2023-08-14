"أدنوك" تدرس زيادة عرضها للاستحواذ على كوفيسترو لـ12.6 مليار دولار

قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أبلغت شركة كوفيسترو شفهيا بأنها ربما تقدم عرضا مكتوبا جديدا للاستحواذ على شركة اللدائن والكيماويات الألمانية بواقع 60 يورو للسهم.

وأضاف المصدران أن ذلك سيرفع العرض غير الملزم من شركة النفط العملاقة إلى نحو 11.6 مليار يورو (12.63 مليار دولار) بشرط موافقة مجموعة الكيماويات على الدخول في محادثات رسمية.

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لكن المصدرين أكدا أن الإشارة إلى العرض الجديد لم تكن مكتوبة وأن "كوفيسترو" ستحتاج إلى بعض الوقت للنظر في أي خطوات تالية.

وكانت "أدنوك" قد رفعت عرضها غير الرسمي إلى 57 يورو (62.1 دولار) للسهم في يوليو/تموز.

وأحجمت الشركتان عن التعليق. وقفزت أسهم كوفيسترو بنحو 4.2% بعد أن ذكرت "بلومبرغ نيوز"، وهي أول من أورد هذا النبأ، أن أدنوك مستعدة لرفع عرضها.

ويمثل العرض الجديد الذي يبلغ 60 يورو للسهم علاوة بنحو 29% على سعر إغلاق سهم كوفيسترو يوم الجمعة.

وتجري أدنوك محادثات منفصلة مع شركة "أو.إم.في" النمساوية بشأن اندماج محتمل تدعمه الشركتان لتأسيس شركة برأس مال يزيد على 30 مليار دولار.

وأعلنت كوفيسترو في وقت سابق من هذا الشهر انخفاض إيراداتها 21% في الربع الثاني لتسجل 3.7 مليار يورو.

وتستبعد الشركة حدوث تحسن في الطلب هذا العام وتتوقع أن يستقر ربحها السنوي الأساسي عند الحد الأدنى من التوقعات بسبب استمرار العملاء في التخلص من المخزون وسط ارتفاع التضخم.

وعلى غرار الشركات الأخرى العاملة في قطاع الكيماويات في ألمانيا، تعاني كوفيسترو التي تنتج المواد الكيماوية الرغوية المستخدمة في المراتب ومقاعد السيارات وعزل المباني من انخفاض كبير في حجم الطلبيات.