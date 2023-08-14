"رتال" توزع عوائد بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس المال

أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني "رتال" عن إيداع عوائد عملية بيع كسور الأسهم في حسابات المساهمين المستحقين- الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) المنعقدة يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023م.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن عدد الأسهم المباعة بلغ 11499 سهما، بقيمة 104.18 ألف ريال، وبلغ متوسط سعر البيع لكل سهم 9.06 ريال.

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وأضافت أنه تم ايداع مبالغ بيع كسور الاسهم في حسابات المساهمين المستحقين في 13 أغسطس 2023.

وأشارت إلى أن مصرف الراجحي سيقوم بإيداع عائد بيع كسور الأسهم للسادة المساهمين بحساباتهم البنكية المربوطة بمحافظهم الاستثمارية.