اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أحد الوسطاء في بورصة نيويورك (أ ف ب) وول ستريت مناسبة
أحد الوسطاء في بورصة نيويورك (أ ف ب)
وول ستريت

ارتفاع ناسداك وستاندرد اند بورز مع صعود "إنفيديا" وأسهم الشركات الكبرى

المؤشر ستاندرد اند بورز 500 يرتفع 26.28 نقطة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أغلق المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك مرتفعين يوم الاثنين مع صعود أسهم شركة إنفيديا لصناعة الرقائق عقب مذكرة متفائلة من مورغان ستانلي، ما دفع أسهم الشركات الكبرى الأخرى للصعود مع انتظار المستثمرين تقارير لنتائج أعمال شركات التجزئة الأميركية.

ووفقا لبيانات أولية، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 26.28 نقطة أي 0.59% إلى 4490.33 نقطة.

مادة اعلانية

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 143.81 نقطة أي 1.05% إلى 13788.66 نقطة، وفق رويترز.

وصعد ​​المؤشر داو جونز الصناعي 30.38 نقطة أي 0.09% ليغلق عند 35311.78 نقطة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أزمة في مياه الشرب تضرب العاصمة الموريتانية أزمة في مياه الشرب تضرب العاصمة الموريتانية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط