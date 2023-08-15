ارتفاع ناسداك وستاندرد اند بورز مع صعود "إنفيديا" وأسهم الشركات الكبرى

أغلق المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك مرتفعين يوم الاثنين مع صعود أسهم شركة إنفيديا لصناعة الرقائق عقب مذكرة متفائلة من مورغان ستانلي، ما دفع أسهم الشركات الكبرى الأخرى للصعود مع انتظار المستثمرين تقارير لنتائج أعمال شركات التجزئة الأميركية.

ووفقا لبيانات أولية، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 26.28 نقطة أي 0.59% إلى 4490.33 نقطة.

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وزاد المؤشر ناسداك المجمع 143.81 نقطة أي 1.05% إلى 13788.66 نقطة، وفق رويترز.

وصعد ​​المؤشر داو جونز الصناعي 30.38 نقطة أي 0.09% ليغلق عند 35311.78 نقطة.