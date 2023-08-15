سعر الذهب يتراجع مع صعود الدولار وارتفاع عوائد السندات الأميركية

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، إذ استفاد الدولار من ارتفاع عوائد سندات الخزانة والمخاوف الاقتصادية في الصين، فيما تترقب الأسواق الآن بيانات مبيعات التجزئة الأميركية التي قد تلقي الضوء على تأثير رفع أسعار الفائدة على إنفاق المستهلكين.

وبحلول الساعة 06:18 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1904.50 دولار للأونصة ليجري تداوله قرب أدنى مستوى في شهر ونصف الشهر الذي بلغه أمس الاثنين.

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وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1937 دولارا للأونصة، وفقاً لـ"رويترز".

وحوم الدولار الأميركي قرب أعلى مستوياته في أكثر من شهر في ظل مخاوف مرتبطة بالاقتصاد الصيني، الأمر الذي يجعل الذهب أعلى ثمنا للمشترين في الخارج.

وبلغت عوائد سندات الخزانة الأميركية أعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022، مما يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عوائد.

وخفض البنك المركزي الصيني على نحو غير متوقع أسعار الفائدة الأساسية اليوم الثلاثاء، مع تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى استقرت الفضة عند 22.62 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.1% إلى 900.83 دولار للأونصة، في حين نزل البلاديوم 0.6% إلى 1262.34 دولار للأونصة.