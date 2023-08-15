تعليق تداول أسهم 5 شركات سعودية لعدم الإفصاح عن النتائج

علقت "تداول السعودية" - في جلسة اليوم الثلاثاء، تداول أسهم عدد من الشركات المدرجة نظراً لعدم التزام الشركات بالإعلان عن القوائم المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وقالت "تداول"، إن قائمة الشركات تضمنت كلا من "المصافي العربية السعودية"، و"البحر الأحمر العالمية"، و"تبوك للتنمية الزراعية"، و"الخليج للتدريب والتعليم"، و"السعودية للأسماك".

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وتقرر تعليق تداول أسهم الشركات في السوق لجلسة تداول واحدة والتي توافق يوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس 2023م.

وأوضحت أنه من المقرر أن يستأنف تداول أسهم الشركات لمدة 20 جلسة تداول ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 16 أغسطس 2023م تلي الجلسة التي تم تعليق التداول فيها، ويجب على الشركات نشر القوائم المالية قبل نهاية الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2023 م.

وأشارت إلى أنه في حال لم تقم إحدى الشركات بالإعلان عن القوائم المالية خلال المدة المشار اليها في الفقرة (2)، سيتم إعادة تعليق تداول السهم ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 13 سبتمبر 2023 م حتى إعلانها عن القوائم المالية.