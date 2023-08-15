"نيكاي" يغلق على ارتفاع بدعم من مكاسب "وول ستريت"

أغلق المؤشر "نيكاي" الياباني على ارتفاع، اليوم الثلاثاء، مقتفياً أثر صعود "وول ستريت" عند الإغلاق الليلة الماضية مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم بعد خسائر حادة في الجلسة السابقة وقادت الأسهم المرتبطة بالرقائق المكاسب.

ارتفع المؤشر نيكاي 0.56% عند الإغلاق إلى 32238.89 نقطة ليعوض بعض خسائره التي بلغت 1.27% في اليوم السابق.

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كما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.41% إلى 2290.31 عند الإغلاق.

ونما الاقتصاد الياباني للربع الثالث على التوالي في الفترة من أبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران إذ ساعدت صادرات قوية للسيارات ووصول السياخ في معادلة أثر بطء التعافي في الاستهلاك من تبعات جائحة كوفيد.

وأغلق المؤشران ستاندرد اند بورز500 وناسداك على ارتفاع أمس الاثنين مع صعود سهم شركة نفيديا لصناعة الرقائق بعد توصية قوية من مورغان ستانلي، مما أدى إلى تحقيق أسهم النمو الضخمة الأخرى مكاسب.

وفي اليابان، ارتفع سهم طوكيو إلكترون لتصنيع معدات صناعة الرقائق 1.68% ليعطي أكبر دفعة للمؤشر نيكاي. وربح سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 1.91%.

وزاد سهم تي.دي.كيه لتصنيع أجهزة الاستشعار 2.47.

وقفز سهم بوست هولدينجز اليابانية 4.89 بالمئة بعد أن أعلنت مجموعة البنوك وشركات التأمين إعادة شراء ما يصل إلى 8.4 بالمئة من أسهمها بقيمة 300 مليار ين.

وانخفض سهم مجموعة دينتسو 7.65 بالمئة ليصبح الأسوأ أداء على المؤشر نيكي بعد أن خفضت شركة الإعلانات التوقعات لصافي أرباحها السنوية.