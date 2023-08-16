الذهب يحوم قرب مستويات منخفضة وسط رهانات على رفع "الفيدرالي" للفائدة

استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بعد يوم من هبوطها لما دون مستوى دعم رئيسي هو 1900 دولار للمرة الأولى في شهر ونصف الشهر، مع تلقي عوائد سندات الخزانة الأميركية دعماً من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) لم ينته بعد من دورة التشديد النقدي.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1903.50 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:46 بتوقيت غرينتش، واستقرت أيضا العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1935.60 دولار للأونصة.

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وتراجع الذهب أمس الثلاثاء إلى 1895.50 في أدنى مستوى منذ نهاية يونيو/حزيران مع وصول عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات لأعلى مستوى في نحو عشرة أشهر مما جعلها أكثر جاذبية من المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا، وفقاً لـ"رويترز".

ويترقب المستثمرون محضر اجتماع المركزي الأميركي لشهر يوليو/تموز لاستطلاع مسار الاستراتيجية المقبلة المتعلقة بأسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 22.61 دولار للأونصة، بينما تراجع البلاتين 0.1% إلى 887.29 دولار في حين زاد البلاديوم 0.2% إلى 1237.45 دولار.