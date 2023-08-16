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الصين وأميركا (صورة تعبيرية)
الصين وأميركا
أميركا و الصين

الفرق بين عوائد سندات أكبر اقتصادين في العالم عند أعلى مستوى في 2023!

الأعلى في 16 عاما

دبي - العربية.نت
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تفاقم الفرق بين عوائد السندات الصينية والأميركية لأعلى مستوياتها في 16 عامًا يوم الأربعاء، حيث توقع المستثمرون أن يخفف بنك الشعب الصيني السياسة النقدية بشكل أكبر بعد خفض مفاجئ لسعر الفائدة، وذلك رغم الضغوطات على اليوان.

خفضت الصين بشكل غير متوقع أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الثانية في ثلاثة أشهر يوم الثلاثاء، في إشارة جديدة إلى أن السلطات تكثف جهود التيسير النقدي لتعزيز الانتعاش الاقتصادي المتعثر.

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وعزز بنك الشعب الصيني أيضًا ضخ السيولة من خلال تقديم معظم السيولة النقدية قصيرة الأجل عبر إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام في عمليات السوق المفتوحة منذ فبراير.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين إنه "في أعقاب الانتقال السلس من الوقاية والسيطرة على الوباء، تعافي الصين الاقتصادي هو تطور أشبه بتماوج وعملية متعرجة ستواجه بلا شك صعوبات ومشكلات".

لا تزال الصين بعيدة عن البنوك المركزية العالمية لأنها خففت السياسة النقدية لدعم التعافي. في المقابل كانت دول أخرى، ولا سيما الولايات المتحدة، تقوم بدورات تشديد نقدي في الوقت الذي تكافح فيه التضخم المرتفع.

وقال استراتيجي السوق العالمية في آسيا والمحيط الهادئ في "إنفيسكو" ديفيد تشاو: "قد تكون فجوة العائد الكبيرة، وهي الأكبر منذ عام 2007، سببًا رئيسيًا لبقاء رأس المال في الدولار الأميركي وسندات الخزانة الأميركية في الوقت الحالي".

"على نطاق أوسع، كانت البيانات الاقتصادية الأخيرة في الصين مخيبة للآمال، بينما فاجأت تلك الموجودة في الولايات المتحدة الأسواق في الاتجاه الصعودي."

أدى اتساع فجوة العائد إلى خفض شهية المستثمرين الأجانب في السندات الصينية المقومة باليوان، حيث أظهرت أحدث البيانات الرسمية تراجع حيازات المستثمرين الأجانب في يوليو.

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