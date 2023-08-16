تراجع معظم بورصات الخليج بعد بيانات صينية مخيبة للآمال
مؤشر السوق الرئيسية السعودية ينخفض 0.2% إلى 11393 نقطة
أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج منخفضة اليوم الأربعاء إذ تأثرت معنويات المستثمرين بصدور مزيد من البيانات الاقتصادية الصينية المخيبة للآمال وغياب إجراءات تحفيز قوية من جانب بكين.
وأظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن أسعار المنازل الجديدة في الصين تراجعت في يوليو/تموز للمرة الأولى هذا العام، إذ أخفقت سياسة الدعم الجزئي في تعزيز قطاع العقارات المتعثر ما زاد الضغوط على السلطات لتبني تحفيز ضخم.
وانخفض المؤشر الرئيسي بالسعودية 0.2% إلى 11393 نقطة مع هبوط سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 1.1% ومصرف الراجحي 0.4%، وفق "رويترز".
وأظهرت بيانات من مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي) اليوم الأربعاء أن صادرات السعودية من النفط الخام تراجعت لثالث شهر على التوالي في يونيو حزيران مسجلة أدنى مستوياتها منذ سبتمبر/أيلول 2021.
وهبط المؤشر الرئيسي في دبي 0.1% ونزل للجلسة الثالثة على التوالي إلى 4046 نقطة.
وقال الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "بي.دي سويس" دانيال تقي الدين إن سوق دبي المالي ستظل معرضة لبعض تصحيحات الأسعار بعد الأداء القوي هذا العام. وأضاف: "ربما تظل المعنويات متأثرة بالبيانات الصينية المتواضعة".
وتراجع المؤشر الرئيسي بأبوظبي 0.3% إلى 9781 نقطة، فيما خسر مؤشر قطر مكاسبه المبكرة ليغلق منخفضا 0.1% عند 10664 نقطة، مع تراجع سهم بنك قطر الوطني أكبر مصارف الخليج 0.5%.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر القيادي في مصر 0.5% إلى 18063 نقطة.
وقال تقي الدين إن البورصة المصرية استأنفت التعافي لكنها ربما تواصل مواجهة مقاومة بالقرب من أعلى مستوياتها لهذا العام مع تراجع أحجام التداول مجددا.
وفي سوق عُمان، زاد المؤشر الرئيسي 0.1% إلى 4767 نقطة، فيما صعد المؤشر الرئيسي في الكويت 0.6% إلى 6269 نقطة.
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