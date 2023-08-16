توصية بتجزئة القيمة الاسمية لسهم "بحر العرب" إلى ريال واحد

أعلنت شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية للشركة، بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10ريالات للسهم إلى 1 ريال للسهم.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن عدد أسهم الشركة بعد التجزئة سيصبح 100 مليون سهم بدلاً من 10 ملايين سهم، مع التزام الشركة باستكمال ما يلزم من إجراءات ذات علاقة.

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وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات في حينه.