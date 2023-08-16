وول ستريت تغلق منخفضة بعد مبيعات التجزئة القوية

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت منخفضة يوم الثلاثاء بعد زيادة أكبر من المتوقع في مبيعات التجزئة مما أثار مخاوف من استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول، بينما تراجعت أسهم البنوك الأميركية الكبرى بعدما ذكر تقرير أن وكالة فيتش قد تخفض التصنيف الائتماني لبعضها.

ووفقا لبيانات أولية، انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 51.60 نقطة أو ما يعادل 1.15% ليغلق عند 4438.12 نقطة.

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تراجع المؤشر ناسداك المجمع 155.81 نقطة أو 1.13% إلى 13632.52 نقطة.

وهبط المؤشر ​​داو جونز الصناعي 356.33 نقطة أو 1.01% إلى 34951.30 نقطة.