الذهب عند أدنى مستوى في 5 أشهر مع صعود الدولار وعوائد السندات الأميركية

لامست أسعار الذهب أدنى مستوياتها في 5 أشهر اليوم الخميس مع اكتساب الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية زخما بعد بيانات اقتصادية قوية في الآونة الأخيرة عززت التوقعات بأن يستمر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في تشديد سياسته النقدية.

وبلغ سعر الذهب في السوق الفورية 1891.70 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:41 بتوقيت غرينتش مسجلا أدنى مستوياته منذ 15 مارس/آذار.

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وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1921.80 دولار للأونصة، وفق رويترز.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر يوليو/تموز أن "معظم" صانعي السياسة بالبنك لا يزالون يعطون الأولوية لمكافحة التضخم في حين أشار "بعض المشاركين" إلى المخاطر الاقتصادية لرفع أسعار الفائدة أعلى من اللازم.

وسجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات أعلى مستوياتها في 10 أشهر مما دفع الدولار لأعلى مستوياته منذ منتصف يونيو/حزيران وأبعد المستثمرين عن الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في السوق الفورية 0.2% إلى 22.42 دولار للأونصة بينما استقر البلاتين عند 882.50 دولار بعدما لامس أدنى مستوياته منذ أكتوبر/تشرين الأول. وهبط البلاديوم 0.3% إلى 1205.70 دولار.