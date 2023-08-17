الدولار
الروبل الروسي يواصل تعزيز مكانته مقابل الدولار واليورو واليوان
انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الروبل بنسبة 2.15%
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يواصل سعر صرف الروبل الروسي تعزيز مكانته مقابل الدولار واليورو واليوان، وفقاً لما أظهرته بيانات التداول في بورصة موسكو.
وبحسب البيانات في الساعة 12:53 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف الدولار مقابل الروبل بنسبة 1.84% وكان عند مستوى 92.92 روبل.
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وانخفض سعر صرف اليورو إلى أقل من 101 روبل، لأول مرة منذ الأول من أغسطس وتم تداوله بسعر 100.92 روبل بانخفاض قدره 2.2%، وفق وكالة تاس.
كما تراجع سعر صرف اليوان ليصل إلى 12.635 روبل بانخفاض قدره 2.07%.
وبحلول الساعة 13:03 بتوقيت موسكو، تسارع انخفاض سعر صرف الدولار في بورصة موسكو وبلغ حوالي 92.83 روبل، بانخفاض قدره 2.15%، واليورو بنسبة 2.4% إلى 100.98 روبل، وتراجع اليوان 1.78%، لينخفض إلى مستوى 12.672 روبل.
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