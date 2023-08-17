الروبل الروسي يواصل تعزيز مكانته مقابل الدولار واليورو واليوان

يواصل سعر صرف الروبل الروسي تعزيز مكانته مقابل الدولار واليورو واليوان، وفقاً لما أظهرته بيانات التداول في بورصة موسكو.

وبحسب البيانات في الساعة 12:53 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف الدولار مقابل الروبل بنسبة 1.84% وكان عند مستوى 92.92 روبل.

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وانخفض سعر صرف اليورو إلى أقل من 101 روبل، لأول مرة منذ الأول من أغسطس وتم تداوله بسعر 100.92 روبل بانخفاض قدره 2.2%، وفق وكالة تاس.

كما تراجع سعر صرف اليوان ليصل إلى 12.635 روبل بانخفاض قدره 2.07%.

وبحلول الساعة 13:03 بتوقيت موسكو، تسارع انخفاض سعر صرف الدولار في بورصة موسكو وبلغ حوالي 92.83 روبل، بانخفاض قدره 2.15%، واليورو بنسبة 2.4% إلى 100.98 روبل، وتراجع اليوان 1.78%، لينخفض إلى مستوى 12.672 روبل.