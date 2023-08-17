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تداولات الأسهم الأوروبية (فرانس برس)
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية

تراجع الأسهم الأوروبية مع ضغط محضر اجتماع "الفيدرالي" الأميركي

مخاوف من بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول

دبي - العربية.نت
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تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، بضغط من هبوط سهم شركة "بي.إيه.إي. سيستمز" بعد أن وافقت على شراء وحدة الطيران الخاصة بشركة "بول كورب" بينما ضغط محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لشهر يوليو/تموز على المعنويات إذ أثار مخاوف تتعلق ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وبحلول الساعة 07:13 بتوقيت غرينتش، هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% ولامس أدنى مستوى في أكثر من شهر. وهبط قطاع الطيران والدفاع الأوروبي 1.2%.

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وتراجع سهم "بي.إيه.إي سيستمز" الشركة الدفاعية الأكبر في بريطانيا، بعد أن قالت إنها وافقت على شراء أصول الطيران من شركة "بول كورب" في صفقة نقدية بقيمة 5.55 مليار دولار، وفق "رويترز".

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وتباين أداء العقود الآجلة في وول ستريت بعد أن أغلقت السوق على تراجع أمس الأربعاء مع إظهار محضر اجتماع "المركزي" الأميركي أن المسؤولين فيه منقسمون فيما يتعلق بالحاجة إلى المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة.

وقفزت عوائد السندات في أنحاء أوروبا مع ارتفاعها بشكل حاد في إيطاليا وألمانيا مما ضغط على الأسهم.

وهبط سهم "أيغون" الهولندية للتأمين 4.7% بعد إعلان الشركة النتائج المالية للنصف الأول من العام.

كما هبطت الأسهم في النرويج 0.6% قبل إعلان البنك المركزي هناك قراره بشأن أسعار الفائدة.

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