وول ستريت تغلق على تراجع بعد نشر محضر الاجتماع الأخير للمركزي الأميركي

أغلقت مؤشرات بورصة وول ستريت على انخفاض يوم الأربعاء بعدما أظهر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) انقسام مسؤولي البنك حول الحاجة إلى الاستمرار في رفع الفائدة.

وأظهر محضر اجتماع المركزي لشهر يوليو/تموز أن معظم صناع السياسة لا يزالون يعطون أولوية لمكافحة التضخم، مما يثير حالة من الغموض في الأسواق حول مسار أسعار الفائدة.

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ووفقا لبيانات أولية، هبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 33.62 نقطة بما يعادل 0.76% لينهي التداولات عند 4404.24 نقطة.

وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 156.59 نقطة أو 1.15% إلى 13474.45 نقطة.

وتراجع المؤشر ​​داو جونز الصناعي 179.86 نقطة أو 0.51% إلى 34766.53 نقطة.