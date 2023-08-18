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سبائك ذهبية (iStock)
سبائك ذهبية ودولارات (iStock)
الذهب

الذهب ينتعش من أدنى مستوياته في 5 أشهر مع تراجع الدولار

المعدن الأصفر ارتفع في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1892.30 دولار للأونصة

دبي - العربية.نت
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ارتفع الذهب من أدنى مستوياته في 5 أشهر اليوم الجمعة مع تراجع الدولار وعوائد السندات، لكن المعدن الأصفر يتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي آخر إذ عززت بيانات مشجعة من الولايات المتحدة توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) لم ينته بعد من رفع الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1892.30 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:45 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس أدنى مستوياته منذ منتصف مارس آذار أمس الخميس. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1922.90 دولار.

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وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد "تراجع الدولار عن ارتفاعاته الأخيرة وهو ما سمح للذهب بتحرك صعودي طفيف"، وفق رويترز.

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كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها منذ أكتوبر/تشرين الأول.

ويترقب المستثمرون الآن اجتماع محافظي البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنغ الأميركية الأسبوع المقبل للحصول على مؤشرات بشأن أسعار الفائدة.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 22.78 دولار.

وزاد البلاتين 0.6% إلى 894.72 دولار، وصعد البلاديوم 0.4% إلى 1221.48 دولار، لكن المعدنين يتجهان لتسجيل انخفاض أسبوعي.

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