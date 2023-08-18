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أسهم اليابان (رويترز)
أسهم اليابان (رويترز)
أسهم اليابان

نيكاي الياباني يسجل أكبر خسارة أسبوعية في 8 أشهر

بضغط من مخاوف الاقتصاد الصيني

طوكيو - رويترز
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سجل المؤشر نيكاي الياباني اليوم الجمعة أكبر خسارة أسبوعية في 8 أشهر مع تراجعه للجلسة الثالثة على التوالي بضغط من مخاوف تتعلق بآفاق الاقتصاد الصيني والقلق من ارتفاع عوائد السندات.

وخسر المؤشر 3.1% خلال الأسبوع وهي أكبر خسارة أسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في 23 ديسمبر كانون الأول. وبالنسبة لأداء اليوم فقد تراجع المؤشر 0.55% ليغلق عند 31450.76 نقطة مع تراجعه للجلسة الثالثة على التوالي.

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وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا اليوم الجمعة عند الإغلاق 0.70% إلى 2237.29 نقطة وتراجع بذلك 2.8% خلال الأسبوع.

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وقال شوجي هوسوي كبير المحللين في دايوا للأوراق المالية "السوق اليابانية هوت لذات الأسباب في الجلسات القليلة السابقة وهي المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني وارتفاع عوائد السندات عالميا. الأسهم اليابانية تتأثر بسهولة بالعوامل الخارجية في ظل غياب محفزات تحريك السوق حاليا".

ونزل سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 1.15% وشكل بذلك أكبر ضغط على نيكاي.

وتراجعت أسهم الشركات المشغلة للمتاجر الكبرى متعددة الأقسام، التي تستفيد عادة في حال وجود تدفق من السياح الصينيين. وهبط سهم جيه.فرانت ريتيلينج 4.31% ليصبح الأسوأ أداء على نيكاي.

وارتفعت أسهم الشركات الكبرى المرتبطة بصناعة الرقائق مما قدم أكبر دعم لنيكاي إذ ارتفع سهم أدفانتست 1.54% وطوكيو إلكترون 0.68%.

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