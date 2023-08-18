وول ستريت تغلق منخفضة في ظل خسائر قطاع الرعاية الصحية والقلق بشأن الفائدة

أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض بعد تداولات متأرجحة يوم الخميس وطغت خسائر أسهم قطاع الرعاية الصحية على المكاسب التي حققتها أسهم شركة سيسكو وأسهم قطاع الطاقة، في حين أبقت البيانات الاقتصادية المتفائلة على المخاوف من بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

ووفقا للبيانات الأولية، تراجع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بواقع 34.59 نقطة أو 0.79% ليغلق عند 4369.74 نقطة.

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خسر المؤشر ناسداك المجمع 158.66 نقطة أو 1.18% ليغلق عند 13315.97 نقطة.

وانخفض المؤشر ​​داو جونز الصناعي 295.86 نقطة أو 0.85% إلى 34469.88 نقطة.