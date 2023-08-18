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أحد الوسطاء في بورصة نيويورك (أ ف ب) وول ستريت مناسبة
أحد الوسطاء في بورصة نيويورك (أ ف ب)
وول ستريت

وول ستريت تفتح على تراجع وسط مخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة

مؤشر ستاندرد اند بورز 500 يتراجع 0.58%

دبي - العربية.نت
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فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على تراجع اليوم الجمعة، على خلفية انخفاض أسهم شركات التكنولوجيا والنمو الكبيرة إذ أدت مؤشرات على متانة الاقتصاد الأميركي إلى تأجيج المخاوف من استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول.

وتراجع المؤشر ​​داو جونز الصناعي 106.47 نقطة أو 0.31% عند الفتح إلى 34368.36 نقطة.

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وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 25.48 نقطة أو 0.58% إلى 4344.88 نقطة، وفق رويترز.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 126.91 نقطة أو 0.95% إلى 13190.02 نقطة عند الفتح.

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