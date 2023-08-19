"ناسداك" يسجل أكبر خسائر أسبوعية بين مؤشرات أميركا.. والتراجعات الأكبر منذ مارس
"ناسداك" يهبط دون مستوى 13300 نقطة
أغلق مؤشر "ستاندر آند بورز 500" دون تغير يذكر في تعاملات الجمعة، حيث عوضت المكاسب في قطاعي الدفاع والطاقة ضعف النمو في الشركات الكبيرة في وقت يتطلع فيه المستثمرون إلى خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) جيروم باول الأسبوع المقبل.
وانخفض نمو أسهم شركات التكنولوجيا الكبيرة، مع تراجع شركة "ألفابت" المالكة لـ"غوغل" بنسبة 1.9% وشركة "تسلا" بنسبة 1.7% مع خشية المستثمرين من احتمال أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
وسجل "ناسداك" الذي يغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا أكبر انخفاض أسبوعي من بين المؤشرات الثلاثة الرئيسية، حيث خسر 2.6%، وفق "رويترز".
وخسر المؤشر ناسداك المجمع 26.16 نقطة أو 0.2% عند 13290.78 نقطة، وكانت التراجعات الأسبوعية هي الأكبر منذ مارس 2023.
وتراجع المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بواقع 0.65 نقطة أو 0.01% ليغلق عند 4369.71 نقطة، فيما تراجع 2.11% خلال الأسبوع، مسجلا خسائر للأسبوع الثالث على التوالي.
في المقابل، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي بتعاملات الجمعة 25.83 نقطة أو 0.07% إلى 34500.66 نقطة، في حين سجل المؤشر خسائر أسبوعية بنسبة 2.21% وهي أكبر خسائر منذ مارس الماضي.
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