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شركة دار المركبة لتأجير السيارات
شركة دار المركبة لتأجير السيارات
سوق السعودية

تغطية اكتتاب "دار المركبة لتأجير السيارات" في السوق الموازية بـ1780%

تحديد سعر الطرح النهائي عند 40 ريالا للسهم

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة وثيق المالية المستشار المالي لطرح أسهم شركة دار المركبة لتأجير السيارات في السوق الموازية "نمو" إتمام عملية طرح 500 ألف سهم، تمثل 20% من رأسمال الشركة، وتحديد سعر الطرح 40 ريالا للسهم الواحد.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن نسبة التغطية بلغت 1780.34% من إجمالي الأسهم المطروحة خلال فترة الطرح.

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وكانت الشركة 20% من رأس مالها بعد الاكتتاب البالغ 20 مليون ريال والمقسم إلى مليوني سهم، واستمرت فترة الاكتتاب للمستثمرين المؤهلين لمدة 5 أيام، وانتهت يوم الخميس الموافق 17 أغسطس الحالي.

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