سوق السعودية
تغطية اكتتاب "دار المركبة لتأجير السيارات" في السوق الموازية بـ1780%
تحديد سعر الطرح النهائي عند 40 ريالا للسهم
وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلنت شركة وثيق المالية المستشار المالي لطرح أسهم شركة دار المركبة لتأجير السيارات في السوق الموازية "نمو" إتمام عملية طرح 500 ألف سهم، تمثل 20% من رأسمال الشركة، وتحديد سعر الطرح 40 ريالا للسهم الواحد.
وقالت الشركة في بيان لها اليوم على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن نسبة التغطية بلغت 1780.34% من إجمالي الأسهم المطروحة خلال فترة الطرح.
مادة اعلانية
وكانت الشركة 20% من رأس مالها بعد الاكتتاب البالغ 20 مليون ريال والمقسم إلى مليوني سهم، واستمرت فترة الاكتتاب للمستثمرين المؤهلين لمدة 5 أيام، وانتهت يوم الخميس الموافق 17 أغسطس الحالي.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
"الراشد للصناعة" تعلن مستند تسجيلها في سوق "نمو".. و25 ريالاً سعر استرشادي للسهمإيرادات الشركة زادت بنسبة 22.6% إلى 116.7 مليون ريال في 2022 أسواق المال
-
طوابير شاحنات عالقة على الحدود البرية بين مصر والسودانتطوير المناطق اللوجيستية الحالية في أسوان لاستيعاب حركة الشاحنات المتزايدة اقتصاد
-
الأمير محمد بن سلمان يطلق استراتيجية جديدة لـ"كاوست" تعزز المردود الاقتصادي للأبحاثتستهدف الاستراتيجية تعزيز الشراكات الدولية والمحلية اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية