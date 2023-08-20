عمومية "السعودي الألماني الصحية" توافق على إصدار صكوك

أعلنت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية "السعودي الألماني الصحية"، موافقة الجمعية العمومية غير العادية على إصدار الشركة للصكوك، من خلال إصدار واحد أو عدة إصدارات بموجب برنامج أو أكثر يتم تأسيسه لهذا الغرض أو من خلال إصدار مستقل، وذلك عن طريق الطرح العام أو الطرح الخاص، داخل السعودية أو خارجها مع إمكانية إدراجها في أي سوق مالية سواءً مقومة بالريال السعودي أو بأي عملة أخرى.

كما وافقت الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة بكافة الصلاحيات اللازمة لإصدار الصكوك وفقاً لما ورد في البند (۱)، واتخاذ أي خطوات أو إجراءات يرى المجلس ضرورتها أو ملاءمتها في سبيل ذلك، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر؛ الموافقة على هيكلة الصكوك والأحكام والشروط وتحديد قيمتها وحجمها وسعرها وعوائد الصكوك وأوجه استخدام متحصلاتها وكيفية سدادها وتاريخ الاستحقاق إن وجد أو الاسترداد، والحصول على جميع الموافقات النظامية والموافقات الشرعية اللازمة أو أي موافقات أخرى قد تكون مطلوبة سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها والموافقة على التخصيص النهائي وتعيين الاستشاريين وأي أطراف أخرى بخصوص إصدار الصكوك، والموافقة على نشرة الإصدار أو أي مستند طرح آخر.

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وتمت الموافقة تفويض مجلس الإدارة على إبرام جميع الاتفاقيات والعقود والطلبات والإقرارات والشهادات والإشعارات والتأكيدات والإعفاءات وغيرها من المستندات التي يرى المجلس ضرورتها أو ملاءمتها لإصدار الصكوك وفق تقدير مجلس الإدارة المطلق.

كما يحق للمجلس تفويض مجلس الإدارة أي من صلاحياته بموجب هذا القرار لواحد أو أكثر من أعضائه أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الغير.