"الراشد للصناعة" تعلن مستند تسجيلها في سوق "نمو".. و25 ريالاً سعر استرشادي للسهم

أعلنت شركة الراشد للصناعة، اليوم الأحد، عن مستند تسجيل أسهمها بغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية "نمو"، حيث حددت السعر الاسترشادي لتداول السهم عند 25 ريالاً.

وفي يونيو الماضي، وافقت هيئة السوق المالية السعودية، على طلب شركة "الراشد للصناعة" تسجيل أسهمها لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية "نمو".

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وقالت الهيئة إن تداول هذه الأسهم سيقتصر على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف ينشر مستند التسجيل قبل وقت كاف من موعد الإدراج.

وأضافت أنه يجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المدرجة تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في مستند التسجيل. وفي حال تعذر فهم محتويات مستند التسجيل، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 9% في عام 2022 إلى 16.55 مليون ريال، مقابل أرباح 15.22 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2021.

وزادت إيرادات الشركة بنسبة 22.6% إلى 116.7 مليون ريال في العام الماضي، مقارنة مع 95.15 مليون ريال في العام السابق.

وبلغت حقوق المساهمين (لا توجد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة 106.305 مليون ريال، مقابل 98.444 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

وتأسست "الراشد للصناعة" في مدينة الرياض، في عام 1969، ويبلغ رأس مالها 80 مليون ريال، مقسمة على 8 ملايين سهم بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم الواحد.

وتتمثل أنشطة الشركة كما في سجلها التجاري في الصناعات التحويلية وتشمل: صناعة العلب والصناديق من اللدائن، وصناعة الحاويات من اللدائن، وصناعة القوارير بمختلف أشكالها من اللدائن.