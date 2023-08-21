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بورصة فرانكفورت (رويترز)
بورصة فرانكفورت
الأسهم الأوروبية

ارتفاع المؤشرات الأوروبية بعد خسائر 4 أيام مع صعود أسهم شركات الطاقة والرعاية الصحية

المؤشر ستوكس 600 الأوروبي أغلق مرتفعا 0.1%

دبي - العربية.نت
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ارتفعت الأسهم الأوروبية في ختام التعاملات اليوم الاثنين منهية سلسلة خسائر دامت أربعة أيام مع صعود أسهم شركات الطاقة والتعدين وارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميا، بينما قادت شركة الأدوية الدنمركية (نوفو نورديسك) المكاسب في قطاع الرعاية الصحية.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.1% بعد صعوده 0.9% خلال تعاملات اليوم. وكان قد أغلق عند أدنى مستوى له في 6 أسابيع يوم الجمعة.

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وارتفعت أسهم شركات الطاقة 0.6% والتعدين 0.4% لتقتفي أثر أسعار النفط الخام والمعادن، وفق "رويترز".

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وارتفع مؤشر الرعاية الصحية في أوروبا 0.3% مدعوما بصعود أسهم شركة "نوفو نورديسك" 0.8% بعدما رفع "مورغان ستانلي" سعره المستهدف لسهم شركة صناعة الأدوية.

وانخفضت أسهم شركات العقارات 2% لتقود التراجع بين مؤشرات القطاعات.

وارتفع مؤشر داكس الألماني 0.2% حتى بعدما أظهرت بيانات رسمية تراجعا أكبر من المتوقع في أسعار المنتجين الألمان في يوليو/ تموز.

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