الأسهم الصينية تواصل خسائرها بعد قرار "المركزي" الأخير بخفض الفائدة

واصلت الأسهم الصينية خسائرها بعد خفض "بنك الشعب الصيني" نسب الفائدة المرجعية من جديد لدعم الاقتصاد.

انخفض مؤشر "Hang Seng China Enterprises"، الذي يتتبع الأسهم الصينية المدرجة في هونغ كونغ، بنسبة 1.9% إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر. وانخفض مؤشر "Hang Seng"، الذي دخل في سوق هابط يوم الجمعة، لليوم السابع على التوالي، وهي أطول سلسلة خسائر متتالية منذ نوفمبر 2021.

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وخفّض بنك الشعب الصيني - "المركزي" الصيني -، اليوم الاثنين، نسبة الفائدة المرجعية بعد اتخاذ إجراء مماثل الأسبوع الماضي، سعياً لدعم النمو المتباطئ وتحفيز النشاط في ثاني قوة اقتصادية في العالم.

وتم تخفيض سعر الفائدة على القروض الممنوحة لمدة عام، الذي يشكل مرجعا للقروض المصرفية للشركات والأسر، من 3.55% إلى 3.45%.

وكانت الصين قد خفضت هذه الفائدة في يونيو/حزيران. وفي المقابل لم يعدل البنك المركزي نسبة الفائدة على القروض لقاء الرهن العقاري التي بقيت بمستوى 4.2%.

وتعتبر هاتان النسبتان المرجعيتان للأسواق عند أدنى مستوياتهما التاريخية. وانخفض مؤشر "CSI 300" بنسبة 7.1% هذا الشهر، وهو أداء أقل من معظم المؤشرات العالمية.

وسجل المؤشر تدفقات نقدية خارجية للجلسة الـ11 على التوالي في جلسة اليوم الاثنين، حيث وصلت عمليات البيع على المؤشر لأعلى مستوياتها منذ يونيو.

وفي الوقت نفسه، خفض "غولدمان ساكس" المستوى المستهدف لمؤشر "MSCI China" للمرة الثانية خلال 3 أشهر، وسط سيطرة التشاؤم على السوق. واستبعد الاقتصاديون أي تحفيز واسع النطاق من قبل بكين في الوقت الحالي.