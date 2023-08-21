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الذهب والدولار
الذهب والدولار
سعر الذهب

الذهب يستعيد توازنه مع تحول الأنظار إلى اجتماع البنوك المركزية

المعدن الأصفر يرتد صعودا من أدنى مستوياته في 5 أشهر

دبي - العربية.نت
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ارتفعت أسعار الذهب من أدنى مستوياتها في خمسة أشهر، اليوم الاثنين، بعدما تراجعت في الجلسات الخمس الماضية، بينما تحول تركيز المستثمرين إلى اجتماع لمحافظي البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنغ الأميركية هذا الأسبوع ترقباً لتوقعاتهم إزاء الاقتصاد وأسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.3% إلى 1892.88 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:46 بتوقيت غرينتش، بينما زادت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.3% إلى 1921.70 دولار.

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وانخفض الذهب إلى أدنى مستوى له منذ منتصف مارس/آذار مسجلا 1883.70 دولار الأسبوع الماضي بعدما أدت بيانات اقتصادية متفائلة إلى زيادة الرهانات على استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية لفترة أطول، وهو ما قلل الطلب على السلع التي لا تدر عائداً، وفق "رويترز".

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وسينصب تركيز المستثمرين على خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، يوم الجمعة في المؤتمر السنوي لمحافظي البنوك المركزية العالمية في جاكسون هول.

وبحسب غالبية الاقتصاديين المشاركين في استطلاع أجرته "رويترز" فإن المركزي الأميركي قد انتهى على الأرجح من رفع أسعار الفائدة.

وتتوقع أغلبية طفيفة الآن أن ينتظر البنك المركزي حتى نهاية مارس/آذار على الأقل قبل أن يبدأ في خفض الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت العقود الفورية للفضة 0.7 إلى 22.85 دولار للأونصة وصعد البلاتين 0.1 إلى 910.83 دولار. وزاد البلاديوم 0.2 إلى 1258.49 دولار.

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