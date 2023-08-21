سوق السعودية
"برج المعرفة" توصي بتوزيع 15% أرباحا نقدية عن العام المالي المنتهي في مارس 2023
حصة السهم من التوزيع تبلغ 0.15 ريال
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أوصى مجلس إدارة شركة "برج المعرفة التجارية"، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2023م، بنسبة 15%.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن إجمالي قيمة التوزيعات 2.63 مليون ريال، موزعا على عدد 17.5 مليون سهم، وحصة السهم من التوزيع 0.15 ريال.
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وأضافت أن تاريخ أحقية الأرباح سيكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة والتي سيتم الإعلان عن تاريخ انعقادها لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.
وأوضحت أنه سيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع بعد انعقاد الجمعية العامة للشركة.
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