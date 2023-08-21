"نيكاي" الياباني يرتفع وينهي سلسلة خسائر استمرت 3 أيام

أغلق المؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع، اليوم الاثنين، في ظل تعامل المستثمرين بحذر بعد الخسائر الفادحة الأسبوع الماضي وتخطيهم لخيبة الأمل الناجمة عن الخفض الضئيل لأسعار الفائدة في الصين.

وأنهى نيكاي التعاملات مرتفعا 0.37% عند 31565.64 نقطة اليوم الاثنين، منهياً سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام.

مادة اعلانية

وتراجع المؤشر 3.15% الأسبوع الماضي وسجل أسوأ أداء أسبوعي له هذا العام. ومع ذلك، فقد ارتفع المؤشر بنحو 21% هذا العام ليصبح الأفضل أداء في آسيا.

وانخفض المؤشر لفترة وجيزة اليوم الاثنين، بعدما خفض البنك المركزي الصيني سعر الإقراض لأجل عام بعشر نقاط أساس وترك سعر الفائدة لأجل خمس سنوات دون تغيير في مفاجأة للمحللين الذين توقعوا خفضا بمقدار 15 نقطة أساس لكليهما.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.17% عند 2241.10 نقطة.

وقاد سهم شركة طوكيو للطاقة الكهربائية الأسهم الرابحة وارتفع 4% مما جعل قطاع المرافق ثاني أفضل القطاعات أداء على المؤشر نيكاي.