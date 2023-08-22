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سبيكة ذهبية (فرانس برس)
سبيكة ذهبية (فرانس برس)
الذهب

سعر الذهب يتخطى 1900 دولار مع انخفاض الدولار وترقب اجتماع بنوك مركزية

انخفض الدولار 0.2% مقابل العملات المنافسة

دبي - العربية.نت
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ارتفعت أسعار الذهب فوق مستوى 1900 دولار للأونصة اليوم الثلاثاء مدعومة بانخفاض طفيف للدولار وعوائد السندات مع ترقب المستثمرين ندوة جاكسون هول للبنوك المركزية في وقت لاحق من الأسبوع.

وصعد الذهب في السوق الفورية 0.5% إلى 1902.50 دولار للأونصة بحلول الساعة 10:09 بتوقيت غرينتش. كما ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.5% إلى 1932.30 دولار للأونصة.

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وقال المحلل المستقل روس نورمان "في الوقت الحالي، أعتقد أن أسعار الذهب تستمد الدعم بسبب التصحيح السعري للدولار واقتناص الصفقات عند هذه المستويات"، وفق رويترز.

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وأضاف "لا نتوقع أن نرى تحركات كبيرة في الذهب قبل (ندوة) جاكسون هول لأن الناس ستكون في حالة ترقب. لكن عوائد سندات الخزانة الأميركية، التي بلغت أعلى مستوياتها في 16 عاما، لا تزال القضية الرئيسية التي لا يتحدث عنها أحد".

وانخفض الدولار 0.2% مقابل العملات المنافسة، ما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر تشرين الثاني 2007.

ويتحول التركيز الآن إلى كلمة كل من كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي وجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في جاكسون هول في وقت لاحق من الأسبوع الجاري لاستشراف التوقعات بشأن أسعار الفائدة.

ورفع أسعار الفائدة يزيد من عوائد السندات ويقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في السوق الفورية 0.3% إلى 23.24 دولار للأونصة. وصعد البلاتين 1.2% إلى 920 دولارا. وزاد البلاديوم 1.5% إلى 1264.14 دولار.

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