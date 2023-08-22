صعود الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة بدعم من شركات الرقائق

ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، وتصدرت أسهم شركات التكنولوجيا الرابحين مع صعود أسهم شركات صناعة الرقائق مدعومة بارتفاع نظيراتها في بورصة وول ستريت الليلة الماضية وسط ترقب لإعلان نتائج شركة إنفيديا.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% بحلول الساعة 7:11 بتوقيت غرينتش، مقتفيا أثر المؤشر ناسداك الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا والذي ارتفع 1%.

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وارتفع مؤشر قطاع التكنولوجيا 1.3%مع صعود الأسهم المرتبطة بصناعة الرقائق وسط تفاؤل إزاء النتائج الفصلية لإنفيديا، شركة صناعة الرقائق الأعلى قيمة في العالم، المقرر إعلانها غدا الأربعاء وفق "رويترز".

وسجلت أسهم شركات إيه.إس.إم.إل القابضة وإيه.إس.إم إنترناشونال وبي.إي لأشباه الموصلات، وجميعها مدرجة في بورصة أمستردام، مكاسب بين 1.4و2%.

وقفز سهم يوبيسوفت إنترتينمنت 6.3% بعد أن أعلنت مايكروسوفت أن شركة أكتيفيجن التي تسعى مايكروسوفت للاستحواذ عليها ستبيع حقوق البث غير الأوروبية لشركة ألعاب الفيديو الفرنسية يوبيسوفت.

وزاد مؤشر شركات التعدين الأوروبية 1.1%مدعوما بارتفاع أسعار المعادن.