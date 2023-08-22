"وثيق المالية" تعلن عن طرح 20% من شركة "حياة النظافة" في سوق "نمو"

أعلنت شركة "وثيق المالية" بصفتها المستشار المالي للطرح المحتمل لشركة "حياة النظافة" عن نية الشركة طرح 300 ألف سهم عادي تمثل (20%) من إجمالي رأس مالها وإدراج أسهمها في السوق الموازية"نمو".

وقالت وثيق المالية في بيان إن شركة "حياة النظافة" حصلت على موافقة مجموعة تداول السعودية الصادرة بتاريخ الموافق 20 ديسمبر 2022م على إدراج أسهمها في السوق الموازية، وموافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 05 يونيو 2023م على تسجيل وطرح أسهم الشركة للاكتتاب في السوق الموازية.

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وذكرت أنه سيتم تحديد السعر النهائي للطرح قبل بداية فترة الطرح، التي ستبدأ من يوم الأحد 1 أكتوبر 2023 وتستمر لمدة 5 أيام عمل وتنتهي بنهاية يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2023م.