أسهم التكنولوجيا تدعم "نيكاي" في الارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي

أغلق المؤشر نيكاي القياسي للأسهم اليابانية مرتفعاً للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الأربعاء، مع إقبال المستثمرين على شراء أسهم شركات التكنولوجيا عقب هبوطها بفعل مخاوف متعلقة بأسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وعوض المؤشر نيكاي خسائره المبكرة ليغلق مرتفعا 0.48% عند 32010.26 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 15 أغسطس/آب، وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5% ليغلق عند 2277.05 نقطة.

مادة اعلانية

وقال المدير العام لإدارة أبحاث الاستثمار في "إيواي كوزمو سيكيوريتيز" شويتشي أريساوا: "عاود المستثمرون شراء الأسهم بعد تراجع المؤشر نيكاي هذا الشهر".

وأضاف "أقبلوا على وجه الخصوص على إعادة شراء أسهم التكنولوجيا ذات نسبة السعر إلى الأرباح المرتفعة، والتي بيعت وسط مخاوف إزاء تصاعد عوائد سندات الخزانة الأميركية".

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات هذا الأسبوع إلى أعلى مستوياتها في 16 عاما بعدما أثارت مجموعة من البيانات الاقتصادية القوية بالولايات المتحدة مخاوف من أن يضع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأسس لإبقاء الفائدة مرتفعة لفترة ممتدة خلال قمة جاكسون هول للبنوك المركزية هذا الأسبوع.

وخسر المؤشر نيكاي 3.5% منذ بداية الشهر الجاري ويتجه لإنهاء موجة مكاسب دامت 5 أشهر متتالية.