إتاحة سهم "الكابلات السعودية" خارج منصة التداول

"فيلا المالية" للعربية: حركة أفقية مستمرة للسوق السعودية مع ترقب مسار الفائدة

قال الرئيس التنفيذي لشركة فيلا المالية حمد العليان، إن سوق الأسهم السعودية تسلك سلوكاً مشابهاً في آخر 10 جلسات بتسجيل اتجاهات أفقية، بينما تنتظر السوق ...