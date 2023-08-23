سوق السعودية
إتاحة سهم "الكابلات السعودية" خارج منصة التداول
ابتداء من غد الخميس
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أعلنت "تداول السعودية" صدور قرارها المتضمن الموافقة على الطلب المقدم من شركة "الكابلات السعودية" بإتاحة تداول أسهم الشركة خارج المنصة.
وقالت "تداول" إنه وفقاً لإجراءات تداول أسهم الشركات المدرجة المعلق تداولها خارج المنصة الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية.
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وأضافت أن القرار ابتداء من يوم الخميس الموافق 24 أغسطس 2023م.
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