ارتفاع الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات بدعم من قطاعي التعدين والرعاية الصحية

فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم الأربعاء إذ قادت أسهم شركات التعدين المكاسب بفضل ارتفاع أسعار المعادن، في حين دعمت روش السويسرية للأدوية أسهم شركات الرعاية الصحية.

وبحلول الساعة 07:07 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4%.

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وزادت أسهم شركات التعدين 0.9 %مع ارتفاع أسعار معظم المعادن الصناعية وفق "رويترز".

وقفز سهم روش 3.1 %،بعد أن نشرت شركة الأدوية السويسرية عن غير قصد بيانات تجارب لعلاجها الجديد لسرطان الرئة.

وصعد المؤشر الأوسع لقطاع الرعاية الصحية 0.8%، وارتفع سهم سوسيتيه جنرال 2%.