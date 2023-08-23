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الأسهم الأوروبية
الأسواق الأوروبية - أرشيفية
الأسهم الأوروبية

ارتفاع الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات بدعم من قطاعي التعدين والرعاية الصحية

سهم روش السويسرية يقفز3.1 %

دبي - العربية.نت
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فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم الأربعاء إذ قادت أسهم شركات التعدين المكاسب بفضل ارتفاع أسعار المعادن، في حين دعمت روش السويسرية للأدوية أسهم شركات الرعاية الصحية.

وبحلول الساعة 07:07 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4%.

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وزادت أسهم شركات التعدين 0.9 %مع ارتفاع أسعار معظم المعادن الصناعية وفق "رويترز".

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وقفز سهم روش 3.1 %،بعد أن نشرت شركة الأدوية السويسرية عن غير قصد بيانات تجارب لعلاجها الجديد لسرطان الرئة.

وصعد المؤشر الأوسع لقطاع الرعاية الصحية 0.8%، وارتفع سهم سوسيتيه جنرال 2%.

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