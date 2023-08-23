الأسهم الأوروبية تقلص مكاسبها بفعل مخاوف اقتصادية

أغلقت الأسهم الأوروبية مبتعدة عن أعلى مستوياتها اليوم الأربعاء، بفعل تزايد الأدلة على تباطؤ النشاط الاقتصادي في القارة، بينما رفعت المكاسب القوية لسهم روش للأدوية مؤشر الأسهم السويسرية لأعلى مستوى في أسبوع.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% عند الإغلاق بعد ارتفاعه 0.8% خلال اليوم إلى أعلى مستوى في أسبوع.

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وأظهر مسح أن نشاط الأعمال في منطقة اليورو زاد أكثر من المتوقع هذا الشهر، وتحديدا في ألمانيا أكبر الاقتصادات الأوروبية، إلا أنه دفع المتعاملين إلى زيادة رهاناتهم على إيقاف البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة في سبتمبر/ أيلول، وفق "رويترز".

وأظهرت الأرقام تراجع ثقة المستهلك في منطقة اليورو 0.9 نقطة في أغسطس/آب مقارنة بيوليو/تموز.

ويتجه المؤشر ستوكس 600 لتسجيل أسوأ أداء شهري له حتى الآن هذا العام.

وانخفضت أسهم شركات الطاقة 1.1% لتسلك مسار أسعار النفط الخام المتراجعة، بينما هوت أسهم شركات (بوما) و(أديداس) و(جيه.دي سبورتس فاشون) ما بين 3.3% و5.4% مقتفية أثر (فوت لوكر) الأميركية التي تراجعت جراء انخفاض توقعاتها السنوية بفعل ضعف الطلب وسط استمرار ارتفاع التضخم.

وصعد مؤشر الأسهم السويسري 0.9%، إذ قفز سهم شركة روش 3.8% بعد أن نشرت دون قصد بيانات إيجابية لتجارب عقار لعلاج سرطان الرئة من تحليل مؤقت، إلا أنه سيلزم صدور مزيد من البيانات لتأكيد فعالية العقار.

وارتفع سهم شركة (نوفو نورديسك) أيضا 2.7%، ليسهم في رفع قطاع الرعاية الصحية 1.1%.