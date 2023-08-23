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متداولون في بورصة فرانكفورت (فرانس برس)
متداولون في بورصة فرانكفورت الألمانية
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية تقلص مكاسبها بفعل مخاوف اقتصادية

المؤشر "ستوكس 600" يتجه لتسجيل أسوأ أداء شهري له حتى الآن هذا العام

دبي - العربية.نت
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أغلقت الأسهم الأوروبية مبتعدة عن أعلى مستوياتها اليوم الأربعاء، بفعل تزايد الأدلة على تباطؤ النشاط الاقتصادي في القارة، بينما رفعت المكاسب القوية لسهم روش للأدوية مؤشر الأسهم السويسرية لأعلى مستوى في أسبوع.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% عند الإغلاق بعد ارتفاعه 0.8% خلال اليوم إلى أعلى مستوى في أسبوع.

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وأظهر مسح أن نشاط الأعمال في منطقة اليورو زاد أكثر من المتوقع هذا الشهر، وتحديدا في ألمانيا أكبر الاقتصادات الأوروبية، إلا أنه دفع المتعاملين إلى زيادة رهاناتهم على إيقاف البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة في سبتمبر/ أيلول، وفق "رويترز".

صعود الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة بدعم من شركات الرقائق أسواق المال الأسهم الأوروبية صعود الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة بدعم من شركات الرقائق

وأظهرت الأرقام تراجع ثقة المستهلك في منطقة اليورو 0.9 نقطة في أغسطس/آب مقارنة بيوليو/تموز.

ويتجه المؤشر ستوكس 600 لتسجيل أسوأ أداء شهري له حتى الآن هذا العام.

وانخفضت أسهم شركات الطاقة 1.1% لتسلك مسار أسعار النفط الخام المتراجعة، بينما هوت أسهم شركات (بوما) و(أديداس) و(جيه.دي سبورتس فاشون) ما بين 3.3% و5.4% مقتفية أثر (فوت لوكر) الأميركية التي تراجعت جراء انخفاض توقعاتها السنوية بفعل ضعف الطلب وسط استمرار ارتفاع التضخم.

وصعد مؤشر الأسهم السويسري 0.9%، إذ قفز سهم شركة روش 3.8% بعد أن نشرت دون قصد بيانات إيجابية لتجارب عقار لعلاج سرطان الرئة من تحليل مؤقت، إلا أنه سيلزم صدور مزيد من البيانات لتأكيد فعالية العقار.

وارتفع سهم شركة (نوفو نورديسك) أيضا 2.7%، ليسهم في رفع قطاع الرعاية الصحية 1.1%.

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