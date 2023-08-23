سوق السعودية
توصية بتوزيع أرباح نقدية لسهم "أسمنت القصيم" بـ 6.5% عن الربع الثاني
بحصة 0.65 ريال للسهم
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أعلنت شركة "أسمنت القصيم" عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثاني للعام 2023، بنسبة 6.5%.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن إجمالي قيمة التوزيعات 58.5 مليون ريال، موزعا على عدد 90 مليون سهم، وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.65 ريال.
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وأضافت أن تاريخ الأحقية سيكون الاثنين الموافق 28 أغسطس 2023م، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم في يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
وأوضحت أن تاريخ التوزيع سيكون الأربعاء الموافق 17 سبتمبر 2023م.
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