داو جونز وستاندرد آند بورز يغلقان على انخفاض مع تصاعد مخاوف الفائدة وتراجع البنوك

أغلق المؤشران داو جونز وستاندرد آند بورز 500 على انخفاض طفيف يوم الثلاثاء، لاستمرار قلق المستثمرين من أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول إلى جانب تراجع أسهم البنوك.

أما المؤشر ناسداك المجمع فأغلق دون تغير يذكر.

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وكانت الأسهم المالية أكبر عوامل هبوط ستاندرد آند بورز 500. كما أثر تخفيض وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال تصنيف العديد من البنوك الإقليمية الأميركية على أسهم المصارف، فقد تراجع مؤشر (كيه بي دبليو) للبنوك الإقليمية ومؤشر قطاع البنوك على ستاندرد آند بورز 500 بشدة.

وسوف يسعى المستثمرون إلى الحصول على مؤشرات بشأن توقعات أسعار الفائدة عندما يتحدث رئيس البنك المركزي الأميركي جيروم باول في اجتماع لمحافظي البنوك المركزية يوم الجمعة في جاكسون هول بولاية وايومنج.

وصل عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ 16 عاما تقريبا على خلفية توقعات بأن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. ويمكن أن يؤدي ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى إبطاء إنفاق الشركات والمستهلكين.

وبحسب البيانات الأولية، تراجع ستاندرد آند بورز 500 بواقع 11.90 نقطة، أو 0.27%، إلى 4387.87 نقطة. كما هبط داو جونز الصناعي 173.04 نقطة، أو 0.50%، إلى 34290.65 نقطة. أما ناسداك فارتفع 10.01 نقطة، أو 0.07%، إلى 13507.60 نقطة.