صندوق "الأهلي ريت 1" يوزع أرباحاً بـ 34.4 مليون ريال عن النصف الأول من 2023

أعلنت شركة الأهلي المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الاهلي ريت (1) عن الفترة من 1 يناير 2023م إلى 30 يونيو 2023م، بإجمالي 34.37 مليون ريال على أساس 137.5 مليون وحدة قائمة.

وقالت شركة الأهلي المالية، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن قيمة الربح الموزع تبلغ 0.25 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هي 2.5%.

مادة اعلانية

وتبلغ نسبة التوزيع 2.4% من صافي قيمة الأصول حسب القيمة العادلة كما في تاريخ 30 يونيو 2023.

وأضافت أن أحقية التوزيعات النقدية ستكون لمالكي الوحدات، وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس 2023م (نهاية يوم التداول، يوم الأحد الموافق 27 أغسطس 2023م).

وأشارت إلى أنه سيتم دفع التوزيعات خلال 30 يوم عمل بعد تاريخ الاستحقاق.