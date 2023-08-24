اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الذهب

بلومبرغ: مديرو الصناديق يتجهون للاحتفاظ بالذهب أو زيادته في محافظهم

الأسواق تترقب تصريحات باول في جاكسون هول

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعرب مديرو الصناديق، بحسب مسح أجرته وكالة "بلومبرغ"، عن التوجه للاحتفاظ بالذهب أو زيادة وزنه في المحافظ الاستثمارية في الأشهر الاثني عشر المقبلة.

تركيا تفاجئ الأسواق برفع الفائدة إلى 25%.. والليرة ترتفع اقتصاد اقتصاد تركيا تركيا تفاجئ الأسواق برفع الفائدة إلى 25%.. والليرة ترتفع

وكانت أسعار الذهب قد أبدت ضعفا في الأسابيع الأخيرة، مدفوعة أساسا بقوة الدولار، وسط التوقعات بأن سلسلة الزيادة في أسعار الفائدة لم تنته بعد.

مادة اعلانية

وفي هذا الإطار، قال رئيس شركة "تارجت" للاستثمار نور الدين محمد، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن نتائج المسح ليس بالأمر الغريب.

"تراجع الذهب تحت 1900 دولار للأونصة شجع هذه الصناديق وبعض البنوك المركزية وبعض الأفراد لتخزين أو شراء الذهب. هذه كانت المستويات المنتظرة لدخول السوق".

وأضاف محمد أن ظهور المتحور الجديد لكورونا بدوره زاد من مخاوف السوق، مما أيضا عزز الاستثمارات في الذهب.

ومن أبرز ما تترقبه الأسواق حاليا هي تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول غدا الجمعة ضمن اجتماع الاحتياطي السنوي في جاكسون هول بولاية وايومنج، والذي سيعقد في الفترة من 24 إلى 26 أغسطس/آب.

وتسعى الأسواق لمحاولة معرفة ما إذا كانت أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مطاعم السوشي اليابانية مهدّدة بالإفلاس في الصين.. والسبب أزمة نووية مطاعم السوشي اليابانية مهدّدة بالإفلاس في الصين.. والسبب أزمة نووية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط