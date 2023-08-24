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الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية -أرشيفية
الأسهم الأوروبية

شركات الرقائق تدفع الأسهم الأوروبية للصعود

مع توقعات إيجابية لنتائج إنفيديا

دبي - العربية.نت
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وصلت الأسهم الأوروبية لأعلى مستوى في أسبوع اليوم الخميس مع رفع أسهم شركات الرقائق لقطاع التكنولوجيا بعد أن تخطت شركة إنفيديا التوقعات بفارق كبير في تنبؤها بالإيرادات الفصلية كما ساهم تراجع عوائد السندات في تحسين شهية المخاطرة.

وبحلول الساعة 07:07 بتوقيت غرينتش صعد المؤشر ستوكس600 الأوروبي بنسبة 1%، وبدأت التعاملات على ارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي.

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وقفزت أسهم شركات التكنولوجيا 1.8%، وقادت أسهم شركات الرقائق المكاسب بعد أن حققت إنفيديا أكبر شركة تصنيع رقائق في العالم من حيث القيمة السوقية إيرادات أعلى من المتوقع وأعلنت أيضا برنامج إعادة شراء للأسهم وفق "رويترز".

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وحققت أسهم إيه.إس.إم إنترناشونال وبي.إي سيميكونداكتورز وإيه.إس.إم.إل هولدينج وأيكسترون ارتفاعات في التعاملات المبكرة تراوحت بين 2.5 %و3.5%.

وسجلت أسهم شركات التجزئة الأوروبية 1.3% من الارتفاع بعد أن تراجعت بأكثر من 1%، في الجلسة السابقة.

وأعطى تراجع عوائد السندات في أوروبا دفعة أيضا للأسهم مع هبوط عوائد السندات الألمانية التي تعد المعيارية للمنطقة إلى 2.46%.

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