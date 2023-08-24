اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أسعار الذهب
أسعار الذهب
سعر الذهب

صعود الذهب لأعلى مستوياته في أسبوعين

مع تراجع عوائد سندات الخزانة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين اليوم الخميس إذ أدى تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة إلى ارتفاع شهية المستثمرين للسبائك مع ترقب إشارات حول مسار أسعار الفائدة خلال اجتماع لمسؤولي البنوك المركزية في جاكسون هول.

وبحلول الساعة 06:29 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 %إلى 1920.79 دولار للأوقية (الأونصة)، مسجلا أعلى مستوياته منذ العاشر من أغسطس/ آب. فيما لم يطرأ تغير يذكر على العقود الأميركية الآجلة للذهب لتستقر عند 1948.70 دولار.

مادة اعلانية

ويعقد مجلس الاحتياطي الاتحادي اجتماعه السنوي في جاكسون هول بولاية وايومنج في الفترة من 24 إلى 26 أغسطس آب. ويترقب المستثمرون خطاب رئيس المجلس جيروم باول غدا الجمعة لمعرفة ما إذا كانت أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول.

احتكار إقراض الأسهم.. عمالقة "وول ستريت" يوافقون على تسوية بـ 500 مليون دولار قصص اقتصادية وول ستريت احتكار إقراض الأسهم.. عمالقة "وول ستريت" يوافقون على تسوية بـ 500 مليون دولار

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية بعد بيانات اقتصادية عالمية جاءت أقل من المتوقع.

واقترب نشاط الأعمال في الولايات المتحدة من نقطة الركود في أغسطس/ آب مع بلوغ النمو أضعف مستوياته منذ فبراير شباط، كما يتباطأ الاقتصاد البريطاني وربما يتجه نحو الركود.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 %إلى 24.19 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1 %إلى 926.86 دولار. كما هبط البلاديوم 0.9 %إلى 1263.03 دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مطاعم السوشي اليابانية مهدّدة بالإفلاس في الصين.. والسبب أزمة نووية مطاعم السوشي اليابانية مهدّدة بالإفلاس في الصين.. والسبب أزمة نووية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط