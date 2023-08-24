صعود "نيكاي" لليوم الرابع على التوالي بدعم من شركات التكنولوجيا

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الخميس، محققا أطول سلسلة مكاسب منذ منتصف يونيو/حزيران بعد أن أدت الأرباح القياسية لشركة إنفيديا الأميركية لتصميم الرقائق إلى رفع أسهم شركات التكنولوجيا اليابانية.

وزاد المؤشر نيكاي 0.87 % إلى 32287.21 نقطة عند الإغلاق ليقترب من أعلى مستوى بلغه خلال اليوم وترتفع مكاسبه لهذا الأسبوع إلى 2.66%.

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وتلقى المؤشر نيكاي دعما من شركة طوكيو إلكترون لتصنيع معدات صناعة الرقائق وشركة أدفانتست لتصنيع آلات اختبار الرقائق، اللتين ساهمتا معا في رفع المؤشر 104 نقاط، كما ساهمت مجموعة سوفت بنك المستثمرة في الشركات الناشئة، التي تركز على الذكاء الاصطناعي، بنحو 36 نقطة أخرى.

وارتفع سهم إنفيديا 10%، تقريبا عقب إغلاق وول ستريت بعد أن توقعت الشركة تجاوز إيراداتها للربع الثالث تقديرات المحللين بكثير.

ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر، وعددها 225، ارتفع 156 سهما وانخفض 67 سهما ولم يطرأ تغير يذكر على اثنين. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.42 %.

وتأتي المكاسب قبل الاجتماع السنوي لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في جاكسون هول بولاية وايومنج غدا الجمعة والذي يمكن أن يقدم إشارات عن مسار السياسة النقدية. وسيشارك في الاجتماع محافظ بنك اليابان كازو أويدا.

وارتفع سهم طوكيو إلكترون 3.25%، وصعد سهم أدفانتست 1.6% وزاد سهم مجموعة سوفت بنك 2.68%.